الحكومة الايرانية: الشبكة الوطنية للمعلومات سلاح ضد الحظر

أكد المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان "انشاء الشبكة الوطنية للمعلومات يعتبر سلاحا ضد اجراءات الحظر الجائرة ضد الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "التصريحات السافرة التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون بشأن إيران هذه الأيام وتركيز جهودهم في هذا المجال يعد جريمة حرب وجناية دولية".
ولفت إلى أنه "لكن من ناحية أخرى، رأينا أيضا صحوة الضمير الإنساني حتى انه في اميركا يوجهون انتقادات الى حكامها، ويقولون انه إذا كنا ملتزمين بتعهداتنا في الاتفاق النووي ولم نفرض الحظر اللاانساني ضد الابرياء، لما كان الشعب الايراني يعاني من هذه الضغوط".
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