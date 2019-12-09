الحكومة الايرانية: الشبكة الوطنية للمعلومات سلاح ضد الحظر

أكد المتحدث بأسم ​الحكومة الايرانية​ ​علي ربيعي​ ان "انشاء الشبكة الوطنية للمعلومات يعتبر سلاحا ضد اجراءات الحظر الجائرة ضد الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "التصريحات السافرة التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون بشأن ​إيران​ هذه الأيام وتركيز جهودهم في هذا المجال يعد جريمة حرب وجناية دولية".

ولفت إلى أنه "لكن من ناحية أخرى، رأينا أيضا صحوة الضمير الإنساني حتى انه في ​اميركا​ يوجهون انتقادات الى حكامها، ويقولون انه إذا كنا ملتزمين بتعهداتنا في ​الاتفاق النووي​ ولم نفرض الحظر اللاانساني ضد الابرياء، لما كان الشعب الايراني يعاني من هذه الضغوط".