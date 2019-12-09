وزير الخارجية الإيطالي حذر أوروبا من احتدام الحرب الأهلية في ليبيا

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من "مغبة تفاقم الحرب الأهلية في ليبيا، واحتدام تبعاتها"، مشيراً إلى أن "الجهات الفاعلة التي بدأت تأخذ مواقعها على الميدان، متعددة وتنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئا فشيئا".
ولفت إلى أن "المسألة الليبية تقلق بشكل كبير إيطاليا كدولة، ويجب أن تقلق الاتحاد الأوروبي بأسره"، مشيراً إلى أنه "في ليبيا لم يعد لدينا الكثير من الوقت، فحالة الحرب الأهلية تتدهور أكثر فأكثر، وهدفنا هو التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".
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