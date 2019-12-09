وزير الخارجية الإيطالي حذر أوروبا من احتدام الحرب الأهلية في ليبيا

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من "مغبة تفاقم الحرب الأهلية في ​ليبيا​، واحتدام تبعاتها"، مشيراً إلى أن "الجهات الفاعلة التي بدأت تأخذ مواقعها على الميدان، متعددة وتنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئا فشيئا".

ولفت إلى أن "المسألة الليبية تقلق بشكل كبير ​إيطاليا​ كدولة، ويجب أن تقلق ​الاتحاد الأوروبي​ بأسره"، مشيراً إلى أنه "في ليبيا لم يعد لدينا الكثير من الوقت، فحالة الحرب الأهلية تتدهور أكثر فأكثر، وهدفنا هو التوصل لوقف ​إطلاق النار​ بأسرع وقت ممكن".