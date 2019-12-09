أكد النائب ​شامل روكز،​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بعض الدول تحتفل باليوم العالمي ل​مكافحة الفساد​ مستعرضة انجازاتها وسبل مكافحتها للفساد أما نحن فغارقون في قعر الفساد".

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كانت هذه تفاصيل خبر روكز: بعض الدول تحتفل بمكافحة الفساد اما نحن فغارقون بقعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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