تجدد الاشكال بين مرافقي كرامي ومحتجين بعد رميهم اكياس نفايات امام مدخل مبنى يسكن فيه

تجدد الاشكال بين عدد من ​المحتجين​ ومرافقي النائب ​فيصل كرامي​ أمام منزل الأخير ب​طرابلس​، على خلفية قيام بعض المحتجين برمي أكياس من ​النفايات​ أمام مدخل المبني الذي يسكن فيه كرامي، وتطور الاشكال إلى تدافع ورمي الاحجار والعصي ما استدعى تدخل عناصر ​الجيش​ للفصل بين الفريقين.

وقد عمل الجيش على اطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع.