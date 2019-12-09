تجدد الاشكال بين مرافقي كرامي ومحتجين بعد رميهم اكياس نفايات امام مدخل مبنى يسكن فيه

تجدد الاشكال بين عدد من المحتجين ومرافقي النائب فيصل كرامي أمام منزل الأخير بطرابلس، على خلفية قيام بعض المحتجين برمي أكياس من النفايات أمام مدخل المبني الذي يسكن فيه كرامي، وتطور الاشكال إلى تدافع ورمي الاحجار والعصي ما استدعى تدخل عناصر الجيش للفصل بين الفريقين.
وقد عمل الجيش على اطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع.
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