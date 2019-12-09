5 جرحى بحادث تصادم على اوتوستراد القلمون وجريح بحادث على اوتوستراد البلمند

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب و​سيارة​ على ​اوتوستراد القلمون​ المسلك الشرقي. كما اشارت الى سقوط جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد البلمند المسلك الشرقي.

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