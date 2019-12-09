أكدت مصادر النائب ​فيصل كرامي​، عبر "النشرة"، أن ما يحصل أمام منزله في ​طرابلس​ الآن هو عبارة عن رسالة سياسية، بسبب المواقف التي عبر عنها بالأمس عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وخلال إجتماع ​اللقاء التشاوري​.

واستغربت هذه المصادر كيف حصلت التحركات نفسها أمام منزل باقي المسؤولين في طرابلس بكل هدوء، في حين أنه أمام منزل كرامي كان هناك إصرار على إستفزاز حرس المنزل من خلال الشتائم التي تناولت أيضاً رئيسي الحكومة السابقين عمر ورشيد كرامي.

وفي حين أكدت المصادر نفسها أن الرسالة السياسية وصلت، شددت على أن كرامي كان أول المبادرين إلى تأييد مطالب الثورة، لا بل هو كان يعلن المواقف نفسها قبل اسبوعين من بدء التحركات في الشارع، موضحة أن الجيش هو من يتولى التعامل في الوقت الراهن مع مثيري الشغب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر كرامي للنشرة: ما يحصل أمام منزله رسالة سياسية بسبب مواقفه الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.