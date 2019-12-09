شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهى من الاستعداد لحفل "ملكة الإحساس" إليسا الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لحفل الفنانة إليسا على مسرح أوبرا الجامعة، برعاية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، موضحة أن الاستعداد للحفل المقرر إقامته على مسرح الجامعة الجمعة 13 ديسمبر الجاري، تم على أعلى مستوى من حيث الإعداد والتسويق والترويج له إعلامياً.

بدورها أعربت "ملكة الإحساس" النجمة إليسا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى عن سعادتها البالغة بإحياء الحفل الفني الكبير الذي سيقام على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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واستعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لحفل "ملكة الإحساس"، بفريق عمل على أكمل وجه من أجل خروج الحفل في أبهى صورة تشرف الجامعة، لحرص إدارة الجامعة على أن يخرج الحفل بشكل متميز ويليق باسم الجامعة ومكانتها المرموقة بين جامعات العالم.

يشار إلى أن رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، قد وجه بوضع كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل من خلال الترتيب والتنسيق الكامل وتوفير كافة العناصر الفنية التي من شأنها تنظيم الحفل على أعلى مستوى من الاتقان انطلاقاً من حرص إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن يصبح هذا الحفل بمثابة الحدث "الأبرز فنياً" بمناسبة نهاية عام 2019 واستقبال عام جديد.

جدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" النجمة إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فني متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التي من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحاً يسع 1200 مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.