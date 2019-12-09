شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة برئاسة"أبو شقة"لصياغة تعديلات قانون التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة قانون التجارب السريرية المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تشيكل لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وعضوية لجنة الصحة والتعليم لإعداد الصياغة النهائية للتعديلات على القانون، وإخراجه فى صورة تليق بمجلس النواب بما يساهم فى عمليه التجارب السريرية ويساير التقدم الطبى فى هذا الشأن.

وأكد الشريف فى اجتماع اللجنة اليوم: "ستنتهى من إعداد القانون النهائى لعرضه على الجلسة فى أقرب وقت للتصويت النهائى على القانون"، مشددا على دعوة اللجنة للشخصيات العامة المرتبطة بهذا الشأن من العلماء والمتخصصين للمشاركة وإبداء الملاحظات على ما انتهت إليه اللجنة برئاسة أبو شقة.

وأشار "الشريف" إلى أن اللجنة ستدعو أيضا وزير الصحة ووزير التعليم العالم لإبداء رأيهم فيما انتهت اليه اللجنة، وإمكانية إبداء الملاحظات عليه أن وجد.

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وأكد وكيل مجلس النواب، التزام اللجنة الخاصة خلال دراستها لمشروع القانون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وفقا لما حدده مجلس النواب لها بناء على توصيات اللجنة العامة فى هذا الشأن.. وقال: أن إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستكون فى حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها فى الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.

وقال إن اللجنة تحرص خلال مراجعة القانون على أن يعمل مشروع القانون على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمى ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين فى العملية البحثية، وأن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.