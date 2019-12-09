البرلمان يوافق على 64 اقتراحا برغبة ويحيل تقاريرها للحكومة لتنفيذ التوصيات

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وقرر على عبد العال، إحالة التقرير الذى يحتوى على 64 اقتراحا برغبة مقدم من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات ، وتتعلق الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس، بطلبات وخدمات للدوائر، متعلقة بإنشاء مدارس وتطوير مستشفيات وطرق وكبارى ومكاتب بريد وغيرها.
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