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البرلمان يوافق على 64 اقتراحا برغبة ويحيل تقاريرها للحكومة لتنفيذ التوصيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 64  تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

 

وقرر على عبد العال، إحالة التقرير الذى يحتوى على 64 اقتراحا برغبة  مقدم من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات ، وتتعلق الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس، بطلبات وخدمات للدوائر، متعلقة بإنشاء مدارس وتطوير مستشفيات وطرق وكبارى ومكاتب بريد وغيرها.

 

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