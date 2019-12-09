قاد لقاء الفريق أمام “الماص”.. “الطاس” يشكو التيازي إلى الجامعة

تقدم فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي بشكاية إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، ضد الحكم، هشام التيازي، الذي قاد لقاء الفريق بضيفه المغرب الفاسي، أمس الأحد.

وقال الاتحاد، عبر شكايته، الموجهة إلى رئيس الجامعة، إن التيازي أفسد المباراة بانحيازه إلى “الماص”، بمنحه الامتياز للاعبيه، مقابل إشهاره البطاقات الصفراء في وجه لاعبي “الطاس”، وتهديده لهم للحد من خطورة هجماتهم.

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وأشار بطل كأس العرش إلى أن التيازي أعلن ركلة جزاء غير مشروعة لصالح المغرب الفاسي، مطالبا بفتح تحقيق في موضوع شكايته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما سيسفر عنه البحث.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز “الماص” بهدف دون رد، ليرتقي الفريق إلى الرتبة السادسة بـ15 نقطة، متقدما بنقطتين عن “الطاس” صاحب المركز العاشر، علما أن الفريق البيضاوي يمتلك مباراتين ناقصتين.