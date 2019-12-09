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تعرضت حافلة نادي رجاء بني ملال، صباح اليوم الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف مجهولين في منطقة كزناية في مدينة طنجة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن مجهولين رشقوا حافلة النادي أثناء انطلاقها للعودة إلى مدينة بني ملال بعد مقابلة أمس مع نادي اتحاد طنجة، ما خلف خسائر مادية فيها، وفزعا كبيرا في صفوف لاعبي الفريق.
وأضاف المصدر ذاته أنه لولا الأقدار الإلهية لتعرض لاعبو الفريق الملالي للإصابة، خصوصا حارس الفريق، خالد الكبيري العلوي.
وخسر رجاء بني ملال، أمس الأحد، أمام مضيفه اتحاد طنجة بهدف لصفر برسم الدورة 9 من البطولة الاحترافية، ليستمر بذلك في سلسلة نتائجه السلبية، باحتلاله المركز الأخير .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارته.. حافلة نادي رجاء بني ملال لكرة القدم تتعرض للرشق بالحجارة في طنجة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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