دورتموند الألماني يتلقى خبرا سيئا قبل مباراته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق بروسيا دورتموند الألماني خبرا سيئا، بعد تأكد غياب نجمه البلجيكي آكسيل فيتسيل، واحد من أبرز لاعبي الفريق، إلى غاية نهاية العام الجاري، وذلك بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الوجه.

وأصدر النادي الألماني، اليوم الإثنين، بلاغا رسميا يؤكد فيه غياب صانع ألعابه، إلى غاية نهاية عام 2019، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الوجه، ما يستوجب خضوعه للراحة.

هذا الأمر، يعني أن فيتسل سيكون أكبر غائب عن مباراة القمة التي ستجمع الفريق، يوم غد الثلاثاء. بسلافيا براغ التشيكي، في اللقاء المحدد لحظوظ النادي في التأهل للدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

فيتسل، سيغيب أيضا عن مباريات ماينز، لايبزيغ، وهوفنهايم، في إطار الدوري المحلي الألماني، والتي ستقام هذا الشهر.