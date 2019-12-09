الأمم المتحدة: المرتشون يجمعون ترليون دولار سنويا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن قيمة الرشى حول العالم تصل إلى تريليون دولار سنويا.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف، اليوم، أن قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد تزيد عن 2.5 تريليون دولار سنويا “وهذا مبلغ يساوي 5 في المائة من الناتج المحلي العالمي”.

وفي البلدان النامية، حسب ما يشير إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.

وترى الأمم المتحدة أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات؛ “إذ لا يوجد بلد، أو منطقة، أو مجتمع محصن”.

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وقالت منظمة الشفافية، في بيان لها، مطلع العام الجاري، بالتزامن مع إصدار تقرير “مؤشر إدراك الفساد 2018″، إن تقرير هذا العام يكشف الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال، يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

ومنذ عام 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها بمؤشر مدركات الفساد، من بينها استونيا، وكوت ديفوار، في حين سجلت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا، وتشيلي، ومالطا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختارت يوم 9 دجنبر من كل سنة، يوما دوليا لمكافحة الفساد.