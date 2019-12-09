اليمن.. تدشين العمل بعيادة طب الأسنان بمستشفى حورة بوادي حضرموت

الإثنين 9 ديسمبر 2019

دشن مديرعام مديرية وادي العين وحورة رئيس المجلس المحلي سالم صالح بن عبادين باوزير بمستشفى حورة عيادة طب الاسنان .



وصرح المديرالعام لمديرية وادي العين وحورة الأستاذ/سالم صالح بن عبادين باوزير بمالمسة من حالة الانضباط داخل المستشفئ معبراًعن ارتياحة بمستوى اداءالخدمات المقدمة وان افتتاح عيادة طب الاسنان ستضيف خدمةٌ طبية نوعية اخرئ الئ جانب ماتقدمة مستشفئ حورة .

واستمع المديرالعام للمديرية من الطبيب المختص بعيادة طب الاسنان بمستشفئ حورة/سليمان بابطاط الذي اوضح ان عيادة طب الاسنان بمستشفئ حورة مجهزةً بالاجهزة الحديثة وذلك لإستقبال جميع الحالات من تنظيف وحشو وتركيب وخلع وترقيع وتركيب تقاويم وغيرها من الحالات المتعلقة بطب الاسنان.

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واشار الدكتور سالم عبدالله باوزير مديرمكتب الصحة والسكان بالمديرية مديرمستشفئ حورة ان افتتاح عيادة طب الاسنان بمستشفئ حورة ياتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمديرالعام سالم صالح بن عبادين باوزير وذلك للرقي بمستشفئ حورة وسعياً لتطويرخدماتهاالطبية والصحية ، معبراًعن شكرة وتقديرة لمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ولكافة المنظمات الداعمة للمستشفئ.

وبعدالافتتاح تفقد المدير العام لمديرية وادي العين وحورة وبرفقة الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية وادي العين وحورة صلاح عمر بارباع واعضاءالهيئة الادارية للمجلس المحلي ومدير المستشفئ اقسام وعيادات مستشفئ حورة مطلعين علئ سير العمل فيها .

جدير بالذكر ان مستشفى حورة تضم عددمن الاقسام والعيادات المتخصصة كعيادة الاطفال والنساء والولادة والمختبرات والطوارئ والصيدلية التي تعمل بنظام ٢٤ساعة.