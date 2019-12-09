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البحسني يلتقي بلجان مؤتمر المرأة بحضرموت قبل انطلاقة بداية الأسبوع القادم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بلجان مؤتمر المرأة بحضرموت قبيل انطلاقه بداية الأسبوع القادم بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ".

 

واكد محافظ حضرموت في كلمته أمام لجان المؤتمر على أهمية عقده والخروج بنتائج وتوصيات ترتقي بدور المرأة وتوسع من نشاطها وحضورها في كافة المواقع والإسهام بشكل أكبر في خدمة مسيرة البناء والتنمية بحضرموت.

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وأشار المحافظ البحسني إلى أن السلطة المحلية تولي قطاع المرأة أهمية كبرى وتقدم كل الدعم والمساندة لكافة المشاريع الهادفة لخدمة المرأة وآخرها انشاء مركز للسلم الاجتماعي.

 

الجدير بالذكر أن موعد انعقاد المؤتمر سيكون خلال الـ 16 - 17 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة المكلا بمشاركة 300 مشارك ومشاركة من كافة أنحاء المحافظة.

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