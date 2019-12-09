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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكرّم أبطال النخبة الحضرمية المشاركين في برنامج عدالة 2 والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
كرم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أبطال النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية المشاركين في برنامج عدالة 2 بمرحلته الأولى للسلك العسكري والأمني في محافظة حضرموت الذي نفذته مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية بالتعاون مع شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة ، كما حضر الحفل رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح عمر المعاري ورئيس مجلس أمناء المؤسسة والعقيد فرج بابهيش وعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين .
وأكد محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الحفل على أهمية نشر الوعي القانوني بين المدنيين والعسكريين خصوصا خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد ، حيث حيا مؤسسة حضرموت على تنفيذها لهذه الدورة النوعية ، ومشيدا بتفاعل الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة وإنخراط أفرادها فيها الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تعاملاتهم وتنفيذهم لمهامهم المختلفة .
ووجه محافظ حضرموت في ختام كلمته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بتنظيم مسابقة لفيلم وثائقي توعوي قصير حول علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية والعسكرية ودوره في مساندتها ومساعدتها سيتم تكريم الفائزين به ضمن إحتفالات حضرموت بالذكرى الرابعة للتحرير 24 ابريل .
وأستهدفت هذه الدورة ولمدة 3 اشهر مستمرة خيرة ضباط وصف ضباط وأفراد النخبة الحضرمية تم تعليمهم اغلب القوانين العسكرية والمدنية ، وجرى خلال الحفل إلقاء كلمة الدورة نيابة عن ضباط وصف ضباط وأفراد النخبة الخريجين من قبل الرقيب أول سالم بن حيدرة رحب خلالها بالحضور جميعاً مبيناً أهداف الدورة وأهميتها ، وكذلك القت كلمة خريجي الدفعة المدنية المتدربة صفاء بايمين ، وتم عرض فيلم توعوي قصير والقاء قصيدة شعرية وشيلة غنائية .
كما ألقيت خلال الحفل كلمة من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عمر باوزير اشار خلالها إلى أن الدورة استمرت لمدة 3 اشهر متواصلة واستهدفت مدنيين وعسكريين في نسختها الثانية ، لافتا إلى أن البرنامج سينفذ سنوياً من أجل تأهيل الكادر القانوني ورفد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالكوادر المدربة .
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