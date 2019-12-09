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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفتيريا والكوليرا تواصل حصد أرواح الأطفال في إب والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
قال مصدر طبي إن أكثر من خمسين طفل توفوا بمرضي الكوليرا والدفتيريا بمحافظة إب منذ 11 شهر في مختلف مديريات المحافظة.
وبحسب المصدر الذي أكد تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة بين شريحة الأطفال تحت سن الخامسة عشر بوباء الكوليرا والدفتيريا منذ يناير الماضي وحتى نهاية نوفمبر 2019م.
وأفاد المصدر تسجيل 38 حالة وفاة بوباء الكوليرا لأطفال دون سن الخامسة عشر بمختلف مديريات المحافظة، بينهم أطفال من خارج المحافظة.
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل حالتي وفاة بوباء الكوليرا من النازحين من أبناء محافظة تعز وحالة وفاة من أبناء محافظة ذمار، في الوقت الذي تم تسجيل أكثر من 37 ألف حالة اشتباه بالكوليرا بمختلف مديريات المحافظة.
وتحدث المصدر عن تسجيل 16 حالة وفاة لأطفال دون سن الخامسة عشر بوباء الدفتيريا ست حالات منها من أبناء المحافظة وست حالات من أبناء محافظة تعز وحالتي وفاة من أبناء محافظة الضالع وحالتي وفاة من أبناء محافظة الحديدة.
وبلغت الحالات المصابة بوباء الدفتيريا خلال الـ11 شهر الماضية 90 حالة، فضلا عن إصابات أخرى لم يجري تسجيلها ولم تتمكن من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة تردي الأوضاع المادية والإقتصادية وعجزهم عن شراء الأدوية.
وجاء انتشار الوباء بالتزامن مع الانهيار الكبير في المنظومة الصحية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وتمارس مليشيا الحوثي تضيق على أعمال المنظمات الإنسانية والطبية والتي تحاول الإسهام في التخفيف من حدة الأمراض المنتشرة في مديريات المحافظة، وتنهب أدوية ومساعدات طبية يفترض أن تصل إلى المواطنين بحسب العديد من المصادر الطبية المختلفة.
وقالت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر الماضي إن 128 شخص توفوا بوباء الكوليرا بمحافظة إب، من بين 1002 شخصا توفوا بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى مطلع نوفمبر الماضي.
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