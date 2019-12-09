التوقيع على تنفيذ ثلاثة مشاريع في قطاع الطرقات بلحج

الإثنين 9 ديسمبر 2019

وقع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، مع المقاولين اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، عقود خاصة بتدشين العمل على ثلاث مشاريع طرق ضمن الصيانة الطارئة لطرقات الداخلية لمدينة الحوطة في محافظة لحج .



وتتضمن العقود تنفيذ مشروع صيانة المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة بطول 1.4كم خلال اربعة اشهر ، وصيانة وتأهيل شارع التربية البالغ طوله 400 متر في 3 أشهر ، وشارع السياحة بطول 350 متر خلال 3 أشهر ، وذلك بتمويل من صندوق صيانة الطرق والسلطة المحلية وتنفيذ وزارة الاشغال العامة والطرق .

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وخلال التوقيع اكد محافظ لحج، أحمد التركي، على أهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بصيانة وتأهيل الطرقات في الشوارع الداخلية والرئيسية في المديرية على وجه السرعة للتخفيف من معاناة المواطنين من بعض الطرقات المتهالكة و الحفريات التي تسبب ضيق الخط وازدحامة بالسيارات الناقلة للركاب والشاحنات .

وأضاف ان السلطة المحلية بالمحافظة ستتخذ الاجراءات القانونية الخاصة بحماية المشروع وتذلل كافة الصعوبات التي توجه عملية تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب .

من جانبه اوضح باهرمز ، ان المشاريع تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في مواصلة العمل التطويري لشبكة الطرق في المحافظات المحررة ، وضمن خطة الصندوق الطارئة في صيانة الطرقات الرئيسية والداخلية بالمحافظة ، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع خلال فترة وجيزة للحافظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية .. مثمنا جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل للصعوبات وتسهيل عملية انجاز العمل .