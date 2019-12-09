التعليم الفني يعلن نتائج الإختبارات الوزارية للعام 2018 - 2019

الإثنين 9 ديسمبر 2019

اعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، النتيجة العامة للاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2018 - 2019 للمعاهد المهنية والتقنية في المحافظات المحررة .



وأوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي ، ان الوزارة تمكنت من استكمال مهام العام الدراسي وانجاز الامتحانات بنجاح رغم الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في معظم المحافظات اليمنية جراء استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على البلاد .. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة والمراكز الاختبارية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب في اصرارهم على استمرار العملية التعليميه انجاح الاختبارات للعام الدراسي 2018 - 2019 .

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب ، النتيجة العامة للاختبارات واوئل الطلاب في المحافظات المحررة ، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبارات الفين و 657 طالب وطالبة ، نجح منهم الفين و 180 طالب وطالبة بنسبة 82% ، ورسب 108 طالب وطالبة بنسبة 4% ، وأكمل في الاختبار 369 طالب وطالبة وبنسبة 13% .

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وأوضح ، ان نسبة النجاح في امتحانات المستوى التقني التي تقدم لها الف و 845 طالب وطالبة بنسبة بلغت 86%، نجح منهم الف و 602 طالب وطالبة ، وأكمل في الاختبار 171 طالبا ، ورسب 72 طالب وطالبة .

فيما بلغ عدد المتقدمين لمستوى الثانوية المهنية 220 طالب وطالبة ، نجح منهم 185 بنسبة 84% ، واكمل 25 طالب وطالبة ورسب 10 طلاب .

وفي مستوى دبلوم التدريب المهني حققت نسبة النجاح 66% ، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 592 ، نحج منهم 393 طالب وطالبة ، واكمل 173 طالب ورسب 26 طالب وطالبة بنسبة 4% ، كما تم أعلان أسماء الطلبة والطالبات الأوائل على مستوى الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية في مختلف التخصصات.