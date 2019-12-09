باعباد يلتقي مدير ورؤساء أقسام مكتب التربية والتعليم بالمسيلة

الإثنين 9 ديسمبر 2019

ألتقى الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد الأمين العام للمجلس المحلي بالمسيلة، مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ سالم أحمد بريدان ، ورؤساء الأقسام بمكتب التربية .

حيث رحب الأمين العام بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية في المديرية ، بالإضافة إلى وضع الأختبارات الفصلية .

من جانبه شكر الأستاذ سالم أحمد بريدان العامري مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية وقوف السلطة المحلية بالمديرية الممثلة بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي ، مدير عام المديرية إلى جانب مكتبهم ، وتذليل لهم كافة الصعاب وأن هذه الدعوة دليل على حرص السلطة المحلية بالمديرية ومتابعتهم لوضع التعليم .

ثم تطرق العامري إلى البعد الجغرافي لمدارس المديرية والتي تضم (٨٩) معلم أساسي و(١٦٢) معلم متعاقد وأن إجمالي الدارسين (٣٧٥٦) طالب وطالبة موزعين على ١٩ مدرسة في ساحل ووادي المديرية و ( ١٤٦) ساكن بالقسم الداخلي ، وبعد إستعراضه لجملة من الإحتياجات الملحة والمشكلات التي تعيق عمل المكتب ، ومناقشتها بشكل مستفيض مع الأمين العام تم التأكيد على الآتي :-

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١- تشكيل لجنة مشتركة لتحديد وتركين أراضي بعض المدارس .

٢- تجهيز روضة الأطفال لفتحها بداية العام الدراسي القادم .

٣- متابعة المقاولين لتنفيذ المشاريع التربوية المتعثرة .

٤- رفع رسائل رسمية مشتركة لجهات الإختصاص بخصوص بناء مدارس جديدة لبعض المناطق وإضافة صفوف دراسية لبعض المدارس نتيجة الكثافة الطلابية بالمديرية والسكن الطلابي .

٤- مراعاة الظروف المادية والأسرية الصعبة التي يمر بها أغلبية طلاب وطالبات المديرية والإشراف اليومي على سير الأختبارات الفصلية من قبل مكتب التربية والتعليم بالمديرية .

وفي نهاية اللقاء ثمن الأمين العام الجهود الجبارة التي يبذلها مكتب التربية والتعليم بالمديرية الهادفة إلى إستقرار التعليم والإرتقاء به.

حضر اللقاء الأستاذ سالم أحمد حامد مول الدويلة رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بالمديرية ، والأستاذ علي محسن حفيظ مدير مكتب المدير العام .