شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع في مديرية شحن يناقش الية تنفيذ المشروع الحيوي الهام داخل جمرك شحن والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 ناقش اجتماع صباح اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت ومعة مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت والشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت مع شركة سليماني اخوان المنفذة للمشروع الحيوي الهام داخل جمرك وميناء شحن البري .

وخلال الاجتماع ابدت السلطة المحلية بالمديرية ومشائخ واعيان قبيلة زعبنوت ترحيبهم بإقامة هذا المشروع الذي سوف يخدم ابناء محافظة المهرة والجمهورية اليمنية بشكل عام . هذا واكد الشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت دعم المشائخ والاعيان وكل الشخصيات الاجتماعية والقبلية في المديرية لإقامة هذا المشروع الحيوي حتى يرى النور لما لة من اهمية كبيرة للمصلحة العامة التي سوف يجني ثمارها ابناء اليمن كافة. مضيفا ان تكون الوظائف والاولوية في المشروع لابناء مديرية شحن. Advertisements من جانبة ابدى منفذ المشروع المهندس سعيد السليماني ترحيبة بهذا المقترح. مضيفا بان المشروع سوف يكون على مساحة 200 الف متر مربع وسوف يهدف الى التوسعة الشاملة للجمرك وترميم مرافقة وتاهيل وتسوير كافة مساحة المنفذ. شاكرا التعاون الكبير الذي قدمتة السلطة المحلية ومشائخ واعيان قبيلة زعبنوت لإنجاح المشروع في الجمرك . حضر الاجتماع العميد كامل زعبنوت قائد حرس حدود محافظة المهرة ومدير امن مديرية شحن العقيد احمد مسلم زعبنوت ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق الشيخ سالم العيسي ومدير مكتب الاستثمار بالمديرية الاستاذ عوض عبدالله زعبنوت.

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