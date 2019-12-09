بن عويض يناقش الصعوبات والعوائق التي تواجه المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمهرة

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الإثنين 9 ديسمبر 2019 ناقش صباح اليوم مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة في مكتبه بديوان المحافظة أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة .

واطلع الوكيل الأول بن عويض الى أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للطرق والجسور لمعالجتها. Advertisements مثمنآ جهودهم المبذوله في الفترات السابقه وأثناء الكوارث الطبيعية أعصاري ماكونو والعاصفة المدارية لبان الذي ضرب المحافظة في منتصف اكتوبر من العام الماضي . موكدآ ان السلطة المحلية في المحافظة متمثله بالشيخ راجح سعيد باكريت ستذلل الصعوبات التي تواجه سير العمل لمؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة. واستمع بن عويض الى موظفي مؤسسة العامة للطرق والجسور لما يواجهون من تأخير في المرتبات لهم وايجاد الحلول الممكنه والعمل بها . مشيرآ ان مشكله دعم الموازنه سيتم صرف جميع الرواتب للموظفي ان كانوا في المؤسسة العامة للطرق او غيرها من القطاعات الآخرى .

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