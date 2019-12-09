شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تشغيل أول مزرعة رياح بطاقة 5ر262 ميجاوات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مصر التشغيل التجاري لأول مزرعة رياح في مشروع رأس غارب بخليج السويس بقدرة إنتاج 5ر262 ميجاوات.

وجاء التشغيل التجاري بعد استكمال مزرعة الرياح المزودة بـ 125 توربينة رياح بقدرة 1ر2 ميجاوات للتوربينة الواحدة، قبل 45 يومًا من الموعد المحدد في المخطط الزمني للتنفيذ.

ووفق الموقع ، يعد المشروع الأول من نوعه وحجمه في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر في إطار نظام الإنتاج المستقل للطاقة.