عبد المهدي يصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله، إن "القائد العام أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

وأضاف أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".



وتناقلت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق من، اليوم الاثنين، خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.