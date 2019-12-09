مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية

أعلن مطار بغداد الدولي، الاثنين، أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية.
وذكرت إدارة المطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير او تاجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة".
وأكدت "سلامة إجراءات الوصول والسفر ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وفق حجوزات المسافرين على مختلف شركات الطيران دون أي تاخير يذكر".
وأكدت "سلامة إجراءات الوصول والسفر ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وفق حجوزات المسافرين على مختلف شركات الطيران دون أي تاخير يذكر".
وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، أن "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على احد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي ادت الى اصابة ستة مقاتلين".
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