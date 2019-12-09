رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في كربلاء

أفاد مصدر أمني، الاثنين، برفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء". يشار الى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الناشط المدني فاهم الطائي أمام فندق الأنصار في منطقه البارودي وسط المدينه القديمه في كربلاء، ما ادى الى مقتله في الحال.

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