عراقجي عن الاتفاق النووي: سنواصل تقليص التزاماتنا لحين تحقيق الاهداف

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، في حديث تلفزيوني، ان "بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية حتى تحقق أهدافها من ​الاتفاق النووي​"، مشيراً الى ان "الاوروبيين لم يطرحوا بعد سبل حل الخلاف بشكل رسمي وحديثهم عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مجرد دعاية"، مشدداً على انه "يتبقى نحو شهر حتى موعد الخطوة الخامسة، والظروف السياسية التي تسبق موعدها تحدد طبيعة الخطوة".

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