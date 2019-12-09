الرئيس الأفغاني: أشكر تركيا على مساهمتها في نهضة بلادي اقتصاديا وأمنيا

أعرب الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ عن شكره ل​تركيا​ لمساهمتها الهامة في نهضة بلاده اقتصاديا وأمنيا، مشيراً إلى أن "تركيا منذ 2001 وحتى اليوم تلعب دورا هاما في مجال ​الأمن​، وأنها تواصل علاقاتها الاقتصادية وعلاقة الصداقة القوية إلى الآن".

وأكد غني "أهمية دعم ​المجتمع الدولي​ وخاصة دول المنطقة في ضمان ​السلام​ في ​أفغانستان​ ومنع نشوب الصراعات مرة أخرى"، مشيراً إلى أن "التهديدات الإرهابية التي ظهرت خلال الأعوام 10 الأخيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي"، مذكراً بأن المحادثات المباشرة بين ​الحكومة الأفغانية​ و​حركة طالبان​ ستكون مفتاح الحل السياسي في أفغانستان".

ودعا ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​أوروبا​ ودول المنطقة "أن تقدم الدعم اللازم من أجل ضمان السلام وعدم تكرار النزاعات".