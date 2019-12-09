الرئيس الأفغاني: أشكر تركيا على مساهمتها في نهضة بلادي اقتصاديا وأمنيا

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن شكره لتركيا لمساهمتها الهامة في نهضة بلاده اقتصاديا وأمنيا، مشيراً إلى أن "تركيا منذ 2001 وحتى اليوم تلعب دورا هاما في مجال الأمن، وأنها تواصل علاقاتها الاقتصادية وعلاقة الصداقة القوية إلى الآن".
وأكد غني "أهمية دعم المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة في ضمان السلام في أفغانستان ومنع نشوب الصراعات مرة أخرى"، مشيراً إلى أن "التهديدات الإرهابية التي ظهرت خلال الأعوام 10 الأخيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي"، مذكراً بأن المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ستكون مفتاح الحل السياسي في أفغانستان".
ودعا الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول المنطقة "أن تقدم الدعم اللازم من أجل ضمان السلام وعدم تكرار النزاعات".
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