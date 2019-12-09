رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء العراقية

ذكرت وسائل إعلام عراقية أنّه "تمّ رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية في محافظة ​كربلاء​ ب​العراق​". يُشار إلى أنّ مسلّحين مجهولين يستقلّون دراجة نارية، كانوا قد أطلقوا النار على ناشط مدني، أمام فندق الأنصار في منطقة البارودي وسط المدينة القديمة في كربلاء، ما أدّى إلى مقتله في الحال.

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