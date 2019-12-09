موراليس: حكومة بوليفيا استدعت الجيش الإسرائيلي لحمايتها

أكد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أن "حكومة بوليفيا المؤقتة طلبت دعما من إسرائيل لمحاربة اليسار في بوليفيا"، مشيرا إلى أن "بوليفيا لا تحتاج إلى تدخل عسكري أجنبي لحل مشاكلها".
ولفت إلى أن "الإنقلابيين هم من يميلون للعنف، ولا يحترمون الحرية والكرامة والهوية عبر سياسات تدخل عسكري أجنبي تفرقنا كأخوة"، مشيراً إلى أن "بوليفيا لا تحتاج إلى قوات عسكرية خارجية لإصلاح خلافاتها الأيديولوجية والبرامجية، فنحن ننتمي إلى ثقافة الحوار والسلام".
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