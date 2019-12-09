ضاحي خلفان: كل القادة العرب باستنثاء 4 فقط لا يمتلكون استراتيجيات مستقبلية

اعتبر نائب رئيس ​الشرطة​ و​الأمن العام​ في دبي الفريق ​ضاحي خلفان​ ان "معظم القادة في الوطن العربي "لا يملكون استراتيجيات" للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات ك​البطالة​ وغيرها"، مؤكداً ان "هناك استثناء يتمثل في بعض دول المنطقة مثل ​السعودية​ ومصر و​الإمارات​ والأردن التي تملك استراتيجيات مستقبلية".

ولفت إلى أنه "ينبغي رفع توصيات إلى ​جامعة الدول العربية​ لإنشاء ​منظومة​ خاصة لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام".