اعتبر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان ان "معظم القادة في الوطن العربي "لا يملكون استراتيجيات" للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات كالبطالة وغيرها"، مؤكداً ان "هناك استثناء يتمثل في بعض دول المنطقة مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن التي تملك استراتيجيات مستقبلية".
ولفت إلى أنه "ينبغي رفع توصيات إلى جامعة الدول العربية لإنشاء منظومة خاصة لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان: كل القادة العرب باستنثاء 4 فقط لا يمتلكون استراتيجيات مستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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