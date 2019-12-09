جاويش أوغلو دعا أوروبا لحل مشاكل التمييز العنصري والعداء للإسلام والأجانب

دعا وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، المجلس الأوروبي إلى "تكثيف جهوده لحلّ مشاكل الشعبويّة والتمييز العنصري والعداء للإسلام والأجانب، الّتي تهدّد قيمنا المشتركة"، مشدّدًا على أنّ "تركيا ستدعم الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيينوفيتش بوريتش، في جميع أعمالها، وبالأخص في ما يتعلّق بهذا المجال".
ولفت في كلمة له خلال افتتاح "مشروع دعم التنفيذ والإبلاغ عن خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان"، إلى أنّ زيارة بيينوفيتش بوريتش إلى تركيا، تزداد أهميّة لكونها تأتي قبل يوم واحد من اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، مركّزًا على أنّ "العالم اليوم بحاجة أكثر إلى العمل معًا والتعاون، لمواجهة التحديات الراهنة".
وأوضح جاويش أوغلو أنّ "تركيا وبصفتها عضو مؤسس لمجلس أوروبا، نالت مكاسب هامّة منه منذ تأسيسه قبل 70 عامًا"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا ستواصل مساهمتها في تعزيز قوة المجلس الأوروبي والحفاظ على قيمه المشتركة".
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