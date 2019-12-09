مسؤول كوري شمالي: ترامب رجل عجوز غريب الأطوار

وصف المسؤول الكوري الشمالي البارز والمفاوض النووي السابق كيم يونغ تشول، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بأنه "رجل عجوز غريب الأطوار"، مؤكداً أن "​كوريا الشمالية​ لن تنصاع لضغوط ​الولايات المتحدة​ لأن ليس لديها ما تخسره". ولفت إلى أن "هناك كثير من الأشياء التي لا يعرفها ترامب عن كوريا الشمالية وليس لدينا ما نخسره"، مشيراً إلى أنه "رغم أن الولايات المتحدة يمكن أن تسلب منا أي شيء، فإنها لا يمكنها أبدا أن تقضي على شعورنا القوي باحترام الذات والقوة والغضب منها".

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