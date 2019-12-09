أوقطاي: "نبع السلام" طهّرت أكثر من 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهاب

أكد سفير ايران لدى الهند علي جكيني انه "لا ينبغي ان يشكل الحظر الاميركي عقبة أمام تطوير العلاقات بين طهران ونيودلهي"، مشيرا الى "وجود آلية مصرفية ثنائية بين البلدين"، لافتاً إلى "وجود الطاقات الاقتصادية العديدة في مختلف القطاعات بين ايران والهند"، مشددا على "ضرورة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين".
ولفت الى "وجود الآلية المصرفية الثنائية بين ايران والهند"، واصفا تطوير العلاقات التجارية في القطاعات غير النفطية بـ"أنه يشكل ارضية مناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مؤكدا انه "لا ينبغي ان يكون الحظر الاميركي الأحادي الجائر عقبة امام تطوير العلاقات بين ايران والهند".
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