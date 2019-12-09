ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في مشغلات أجهزة التدفئة وأسلاك كهربائية في الطبقة السفليّة داخل مبنى سكني في بدادون - عاليه؛ وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل غرفة مستودع تقع في الطبقة السفلية من أحد المنازل المؤلّفة من طبقتين في كيفون - عاليه، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق مشغلات أجهزة تدفئة وأسلاك كهربائية ببدادون وآخر شب بغرفة مستودع في كيفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.