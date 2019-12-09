إخماد حريق مشغلات أجهزة تدفئة وأسلاك كهربائية ببدادون وآخر شب بغرفة مستودع في كيفون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في مشغلات أجهزة التدفئة وأسلاك كهربائية في الطبقة السفليّة داخل مبنى سكني في بدادون - ​عاليه​؛ وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل غرفة مستودع تقع في الطبقة السفلية من أحد المنازل المؤلّفة من طبقتين في كيفون - عاليه، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".