أطلقت دائرة اللاهوت والشؤون المسكونيّة في "مجلس كنائس الشرق الأوسط"، مسار "الحضور المسيحي في الشرق الأوسط نحو ميثاق كنسي عالمي"، في حلقة استشاريّة أولى جمعت حوالي 25 خبيرة وخبيرًا في اللاهوت والجيوبوليتيك من العراق ومصر وسوريا وفلسطين ولبنان وقبرص والأردن، على مدى ثلاثة أيام في بيت عنيا- حريصا، لبنان.
استهلّت الحلقة بجلسة افتتاحيّة تحدّثت فيها الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط ثريا بشعلاني، الّتي أكّدت "أهميّة هذا المسار للإضاءة الواقعيّة والنبويّة على دور المسيحيّين في المنطقة، لا سيما في النضال من أجل كرامة الإنسان".
أمّا مدير دائرة اللاهوت والشؤون المسكونيّة في المجلس، الأب غابي هاشم، فأوضح "منهجيّة المسار وأهدافه القصيرة والمتوسّطة والبعيدة المدى، في تأكيد رسالة المحبّة والسلام في عالم متألّم، مع الإنحياز للفقراء والأكثر تهميشًا".
من ثمّ توزَّع المشاركات والمشاركون على حلقتين، الأولى تعمّقت في المقاربات الجيوسياسيّة لوضع الشرق الأوسط والمسيحيين فيه، والثانية في المقاربات اللاهوتيّة للحضور المسيحي في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسار "الحضور المسيحي بالشرق الأوسط نحو ميثاق كنسي عالمي" بحلقته الاستشارية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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