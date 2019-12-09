لقاء برعاية اللقيس لبحث أوضاع صندوق التعاضد لنقابة الفنانين المحترفين

عقد اجتماع برعاية وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​، وحضور المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد والفريقين الممثلين عن الفنانين المنتسبين الى الصندوق التعاضدي لنقابة الفنانين المحترفين. واتفق المجتمعون على "عودة المستقيلين من الهيئة الموقتة، تنظيم عملية التسليم والتسلم بين مختلف اللجان المتعاقبة واعداد المحاضر وتوقيعها، بدء تسيير اعمال الصندوق عبر اللجنة الموقتة والعمل لتعديل النظام الداخلي للصندوق ليكون متوافقا مع الانظمة والقوانين الناظمة واجراء ​انتخابات​ للهيئة الادارية للصندوق".

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