انتخاب غسان طيون نائبا لرئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا

جرى في مكتب قائممقام زغرتا ايمان الرافعي، انتخاب عضو بلدية زغرتا المهندس غسان طيون ممثل بلدية زغرتا في الاتحاد، نائبا لرئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا.
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