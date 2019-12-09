انتخاب غسان طيون نائبا لرئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا

جرى في مكتب قائممقام زغرتا ​ايمان الرافعي​، انتخاب عضو ​بلدية زغرتا​ المهندس غسان طيون ممثل بلدية زغرتا في الاتحاد، نائبا لرئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا.



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