لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشارد قيومجيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد نقل اعتماد من احتياطي ​الموازنة العامة​ لعام 2019 إلى موازنة ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ بقيمة 20 مليار ليرة، نتمنّى من ​المستشفيات​ و​المدارس​ التجاوب مع جميع حاملي بطاقة "حياة" ضمن "مشروع دعم الأسر الأكثر فقرًا"، إذ سيُخصّص الاعتماد لتسديد الفواتير المكسورة لها منذ عام 2016 حتّى عام 2019".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان تمنى من المستشفيات والمدارس التجاوب مع حاملي بطاقة "حياة" ضمن مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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