لجنة المال ارجأت جلستها الى الخميس

ارجأت لجنة المال و​الموازنة​ جلستها المقرر عقدها في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/12/2019، والمخصصة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة لعام 2020: وزارة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومواد الموازنة ​المعلقة​ (والبت بالاقتراحات المقدمة)، بسبب تزامن جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​ الى ​الساعة​ العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/12/2019.

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