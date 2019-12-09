لجنة المال ارجأت جلستها الى الخميس

ارجأت لجنة المال والموازنة جلستها المقرر عقدها في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/12/2019، والمخصصة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020: وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومواد الموازنة المعلقة (والبت بالاقتراحات المقدمة)، بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة الى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/12/2019.
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