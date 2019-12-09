اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "المطلوب الآن من الأجهزة المعنية في وزارة الأشغال وفي البلديات وفرق ​الدفاع المدني​ و​الهيئة العليا للإغاثة​ مواكبة سريعة للمتضررين من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وكذلك التثبت من حسن تنفيذ المتعهدين لمشاريع ​البنى التحتية​ بالشروط التي تطلبها ​وزارة الأشغال العامة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: للتثبت من حسن تنفيذ المتعهدين لمشاريع البنى التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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