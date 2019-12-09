نقيب المهندسين في الشمال: لا سرقة للداتا ولا ضرر على المهندسين

أوضح نقيب المهندسين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​بسام زيادة​ أن "النقابة إسترجعت إلكترونيا المعلومات والملفات إثر تعرض مركز المعلومات التابع لها لعملية خرق منظمة"، مشيراً إلى أنه "في تاريخ 4/12/2019، وفي ​الساعة​ 13,30 بعد الظهر، تعرض مركز المعلومات التابع ل​نقابة المهندسين​ في الشمال، لعملية خرق منظمة Cyber attack، استطاع الخارق ان يدخل إلى الخادم /Server/ وتمكن من حذف بعض الملفات وعلى أثرها، عزل قسم المعلوماتية في النقابة، وبمساعدة اختصاصي في أمن الشبكات، وهو مهندس منتسب إلى النقابة، الأنظمة عن الشبكات الداخلية والخارجية وتم استرجاع الملفات المحذوفة من النسخ الاحتياطية".

وفي بيان له، لفت زيادة إلى أنه "تقوم النقابة، وبالتعاون مع السلطات المختصة، بملاحقة كل متورط في هذا العمل التخريبي، وسيتم تزويد المهندسين كل ​تفاصيل​ التحقيقات في هذا الموضوع"، مؤكداً "إننا استرجعنا الكترونيا المعلومات كاملة لغاية 5/11/2019، وباقي الملفات بدأ العمل على إعادة إدخالها على النظام لكونها موجودة ورقيا لدى النقابة، ونؤكد للزملاء الكرام أن أنظمة المعلوماتية في النقابة عادت إلى العمل بشكل طبيعي منذ صباح الاثنين 9/12/2012".