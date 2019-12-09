أوضح نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة أن "النقابة إسترجعت إلكترونيا المعلومات والملفات إثر تعرض مركز المعلومات التابع لها لعملية خرق منظمة"، مشيراً إلى أنه "في تاريخ 4/12/2019، وفي الساعة 13,30 بعد الظهر، تعرض مركز المعلومات التابع لنقابة المهندسين في الشمال، لعملية خرق منظمة Cyber attack، استطاع الخارق ان يدخل إلى الخادم /Server/ وتمكن من حذف بعض الملفات وعلى أثرها، عزل قسم المعلوماتية في النقابة، وبمساعدة اختصاصي في أمن الشبكات، وهو مهندس منتسب إلى النقابة، الأنظمة عن الشبكات الداخلية والخارجية وتم استرجاع الملفات المحذوفة من النسخ الاحتياطية".
وفي بيان له، لفت زيادة إلى أنه "تقوم النقابة، وبالتعاون مع السلطات المختصة، بملاحقة كل متورط في هذا العمل التخريبي، وسيتم تزويد المهندسين كل تفاصيل التحقيقات في هذا الموضوع"، مؤكداً "إننا استرجعنا الكترونيا المعلومات كاملة لغاية 5/11/2019، وباقي الملفات بدأ العمل على إعادة إدخالها على النظام لكونها موجودة ورقيا لدى النقابة، ونؤكد للزملاء الكرام أن أنظمة المعلوماتية في النقابة عادت إلى العمل بشكل طبيعي منذ صباح الاثنين 9/12/2012".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المهندسين في الشمال: لا سرقة للداتا ولا ضرر على المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.