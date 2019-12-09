حسن مراد: محزن أن يتحوّل مقام مفتي الجمهورية إلى مرجعية مذهبية لبيت واحد

شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، على أنّ "مِن المُحزن أن يتحوّل مقام مفتي الجمهورية من مرجعيّة لكلّ البيوت اللبنانية، إلى مرجعيّة مذهبيّة لبيتٍ واحد، ولو كان في الوسط"، مركّزًا على أنّ "حرصًا على الدار وأهلها، راجعوا حساباتكم قبل أن يُعيد تاريخ ليس ببعيد نفسه، وقبل فوات الأوان".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "حان الوقت لصحوة ضمير والعمل الجاد لوقف الهدر الّذي ما زال يستنزفنا كلّ اليوم، وليكن الضغط الشعبي حافزًا لإسقاط منظومة الخطوط الحمر ورفع الغطاء عن الفاسدين، وليكن قضاءنا مستقلّ لمحاسبتهم". ولفت إلى أنّ "مطالب شعبنا مصدر سلطتنا محقّة ومقدّسة، فلا يجوز التمادي في التغاضي عنها".
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