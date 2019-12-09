جبق توجه إلى عُمان للمشاركة باجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية

توجّه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​جميل جبق​، إلى عمان على رأس وفد من ​وزارة الصحة العامة​، للمشاركة بفعاليّات أعمال الاجتماع العالمي لـ"​منظمة الصحة العالمية​" بشأن ​الأمراض​ غير السارية والصحة النفسية، الّذي تنظّمه المنظمة في مركز المؤتمرات في مسقط؛ على أن يتمّ حفل الإفتتاح يوم غد برعاية وزير التراث والثقافة في عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وسيُلقي جبق كلمة ​لبنان​ في المؤتمر، الّذي يُعتبر الإجتماع العالمي الأوّل في شأن الأمراض غير السارية منذ إعلان ​الأمم المتحدة​ لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية، وإعلانها لعام 2019 بشأن ​التغطية الصحية​ الشاملة.

يُشارك في الاجتماع أكثر من 150 دولة، إضافة إلى ممثّلين لمنظّمات ​المجتمع المدني​ والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديميّة والجهات المانحة. ومن أبرز النشاطات المواكبة للمؤتمر فعاليّة المشي تحت شعار "الصحة قول وعمل" في مجمع السلطان قابوس الرياضي، حيث يُعدّ الحدث الرياضي الأوّل من نوعه في ​الشرق الأوسط​، بمشاركة مدير عام "منظمة الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم غيبريسوس وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة وغيرهم من رؤساء الوفود وأعضائها.