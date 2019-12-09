سقوط صخرة ضخمة على طريق عام جرد القيطع في بلدة قبعيت

تسببت الامطار الغزيرة بسقوط صخرة ضخمة على طريق عام جرد القيطع في بلدة قبعيت. وتمنى الاهالي على الجهات المعنية الاسراع برفعها.
وطلب من السائقين توخي الحذر والقيادة بتأن في هذه المحلة محافة حصول حوادث سير.
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