سقوط صخرة ضخمة على طريق عام جرد القيطع في بلدة قبعيت

تسببت ​الامطار​ الغزيرة بسقوط صخرة ضخمة على طريق عام ​جرد القيطع​ في بلدة ​قبعيت​. وتمنى الاهالي على الجهات المعنية الاسراع برفعها.

وطلب من السائقين توخي الحذر و​القيادة​ بتأن في هذه المحلة محافة حصول ​حوادث سير​.

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