الثلوج قطعت طريق الضنية الهرمل ودعوات الى عدم سلوكها

ادت الثلوج التي تساقطت أمس واليوم في الضنية، إلى إقفال الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بالهرمل، خصوصا في منطقة عين البيضا الذي قارب إرتفاع طبقة الثلج فيها 50 سنتيمترا، وسط نصائح وجهت إلى المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي بعدم سلوك الطريق المذكورة، وعدم الصعود إلى منطقة نبع السكر وسد بريصا في أعالي جرود الضنية عند أول طريق الضنية - الهرمل، إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.
وشهدت المناطق الوسطى والساحلية من الضنية هطولا غزيرا للأمطار لم يتوقف منذ مساء أمس، من غير أن يسجل وقوع أضرار حتى الآن.
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