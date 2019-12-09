محتجون رموا اكياس النفايات امام منزل ريفي بطرابلس

اقدم عدد من ​المحتجين​ على رمي اكياس ​النفايات​ امام منزل الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في ​طرابلس​، وقد حصل تدافع مع عناصر الحماية التابعين لريفي.

وأكد المحتجون ان هذه الخطوة ستنفذ امام منازل جميع السياسيين في المدينة.