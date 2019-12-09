محتجون رموا اكياس النفايات امام منزل ريفي بطرابلس

اقدم عدد من المحتجين على رمي اكياس النفايات امام منزل الوزير السابق اشرف ريفي في طرابلس، وقد حصل تدافع مع عناصر الحماية التابعين لريفي.
وأكد المحتجون ان هذه الخطوة ستنفذ امام منازل جميع السياسيين في المدينة.
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