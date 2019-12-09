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لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب تبحث مع السفير الرواندى تعزيز العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في  إطار تعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية، استقبلت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا.

 

وتناول اللقاء الذى شهده مجلس النواب – حسب البيان الصحفي الصادر مساء اليوم، بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات.

 

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وتأتى لقاءات اللجنة مع سفير روندا، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

 

 

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