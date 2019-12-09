شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يلتقى نقباء الصيادلة لمناقشة تطوير صناعة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى حزب حماة الوطن وفدا يضم عدد من نقباء الصيادلة بالمحافظات، ودار نقاش موسع حول عدة امور تتعلق بصناعة الدواء والتشريعات التى تنظم العلاقة بين نقابات المهن الطبية المختلفة والصيادلة لهم عدد من المطالب يريدون توصيلها للقنوات الشرعية بالبرلمان وتشمل مجالات عدة تطوير وتصنيع الدواء وكيفية التعامل مع الدواء إضافة إلى التشريعات الخاصة بالتعامل مع الشركات التى تقوم بالتصنيع والتسويق اضافة لتطوير التعليم الصيدلي.

ووفقا لبيان صادر عن الحزب، فأنه سيقوم من خلال الكتلة البرلمانية بطرح ومناقشة هذه الموضوعات والآراء على الجهات المعنية والتشريعية والتنفيذية باعتبار أن قضية الدواء تحظى باهتمام الدولة والرأى العام وتمس صحة المواطن المصرى".