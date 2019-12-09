عبد العال: الحكومة فى مأمن والبرلمان بمرمى النيران بسبب ممارسات بعض الوزراء

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وتابع رئيس البرلمان: "الدولة العميقة فى دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليس لديهم أى مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير، ولو الوزير ليس لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل".
جاء ذلك تعليقا منه على بيان عاجل تقدم به المهندس محمد زكى السويدى بشأن صناعة الورق، حيث لفت السويدى إلى أن الحكومة تعفى الأوراق المستورة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التى تشترى بواقى الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها فى صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصنع إدفو فى أسوان يكاد يكون يتوقف بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمُصنع محليا، مشيرا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة فى الدستور بين المواطنين فى التكاليف العامة، محذرا من تشريد 10 آلاف أسرة فى محافظة تعانى من الفقر مثل أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصدير للمشكلات دائما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى بدأها بعرض عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من النواب.
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